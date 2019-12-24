Начиная с января 2018 года в Республиканское общество защиты прав потребителей все чаще стали обращаться граждане с жалобой на то, что Группа компаний "Мобил Элемент", являющийся платежным агентом не переводит платежи за коммунальные услуги в ГБУ "Жилищник". При этом последний, указывая на образовавшуюся задолженность и начисленные пени, требует повторно оплатить коммунальные услуги.

Отвечает юрист по защите прав потребителей Русинова Ксения.

Согалсно действующему законодательству ГК "Мобил элемент" предстает как платежный агент, а ГБУ "Жилищник", он же исполнитель, как поставщик коммунальных услуг.

Согласно п. 1 ст. 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель (в данном случае ГБУ "Жилищник") обязан обеспечить возможность оплаты услуг путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.

Согласно п. 3 ст. 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» при оплате услуг наличными денежными средствами обязательства потребителя перед исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств исполнителю либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц.

Согласно ст. 37 Закона РФ «О защите прав потребителей» плата оказанных услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При использовании наличной формы расчетов оплата услуг потребителем производится в соответствии с указанием исполнителя путем внесения наличных денежных средств исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом обязательства потребителя перед исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

Таким образом, в действующем законодательстве исчерпывающим образом описано, что такое дата исполнения обязательства физического лица перед исполнителем при внесении наличных денежных средств платежному агенту (момент передачи денег агенту) и размер исполненного обязательства (сумма денег, переданных платежному агенту) (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", п. 3 ст. 16.1 Закона о защите прав потребителей).

На стороне потребителей и судебная практика, дошедная до уровня Пленума ерховного суда РФ.

Согласно п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» внесение платы исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту является надлежащим исполнением обязанности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (части 3 - 6.1, 7, 7.1, 8 - 10 статьи 155 ЖК РФ, пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

Соответственно, с момента внесения вами денежных средств в кассу платежного агента обязательства по оплате сумм по соответствующим квитанциям прекратилось надлежащим исполнением и, как следствие на основании договорных отношений по приему платежей возникло обязательство ГК «Мобил элемент», как платежного агента, по перечислению принятых платежей в пользу ГБУ «Жилищник», как исполнителя услуг.

Наличие споров между вышеуказанными лицами (оператором по переводу денежных средств и получателем денежных средств) не может служить основанием для возложения на добросовестного потребителя обязанности по двойной оплате коммунальных услуг, независимо от того, что платежный агент фактически не исполнил обязательства по перечислению денежных средств лицу, предоставляющему услуги потребителю.

Согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» исполнение обязательств оператора по приему платежей перед поставщиком по осуществлению соответствующих расчетов должно обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком, страхованием риска гражданской ответственности за неисполнение обязанности по осуществлению расчетов с поставщиком или другими способами, предусмотренными договором об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

В связи с этим, ее нужно поддаваться на угрозы ГБУ "Жилищник" об обращении последним в суд о взыскании с вас задолженности и неустойки. Главное, сохраните квитанции и при необходимости предъявите их. Вы, как потребитель, свое обязательство по оплате коммунальных услуг выполнили надлежащим образом, внеся деньги в кассу платежного агента. Дальнейшее взыскание этих денежных средств - головная боль ГБУ "Жилищник".

На настоящий момент известны следующие наименования юридических лиц, входящих в Группу компания "Мобил Элемент", это:

1. ООО "Ньютон"

2. ООО "Арпи"

3. ООО "Фасттрейд"

4. ООО "Янтарь"

5. ООО "Тетриндол"

6. ООО "Ханка"

7. ООО "Платонлайн"

8. ООО "Каскад"

9. ООО "Миндаль"

10. ООО "Вертикаль"

11. ООО "Торгпэй"

12. ООО "Орионпэй"

13. ООО "Хорда"

14. ООО "АЯКС"

В случае, если в добровольном порядке вернуть деньги не представляется возможным, можно обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, где в качестве ответчика будет выступать одно из вышеуказанных юридических лиц - в зависимости от того, какое именно юридическое лицо в Вашем случае выступало в качестве платежного агента.

По состоянию на июль 2018 года стало известно, что компанией "Мобил Элемент" заинтересовалась Московская прокуратура. До этого пострадавшие - тясячи москвичей - тщетно пытались добиться возбуждения уголовного дела.

На настоящий момент известно следующее. "Прокуратурой Центрального административного округа необоснованное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту отменено. Результаты проверки поставлены на контроль", — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры г. Москвы Людмила Нефедова.